Audi RS3 Sedan é lançado no Brasil; veja preços, versões e o que muda

A Audi lança no Brasil a terceira geração do RS3, por enquanto apenas na versão sedã. O modelo vem sem mudanças em números do motor mas, graças a atualizações no software do componente, ficou mais rápido do que antes. São duas versões de acabamento.

O RS3 Sedan tem preço sugerido de R$ 659.990. Já o RS3 Sedan Track sai por R$ 714.990. Entre as diferenças, o mais caro traz freios de carbono cerâmica com pinça vermelha (azul na básica), bancos do tipo concha (no outro, são apenas esportivos) e detalhes de fibra de carbono.

O visual tem diferenças em relação ao A3 Sedan, que também acaba de ser renovado (passando por um facelift de meio de ciclo). A grade, preta, ficou ainda maior. O para-choque é mais encorpado, com grandes entradas laterais.