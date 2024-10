Renovada, nova RAM 1500 chega ao Brasil em novembro; veja preço e detalhes

A RAM lançará no Brasil em novembro a renovada 1500, que ganha atualizações no visual, suspensão e motor. O modelo ficou mais caro do que antes, mas não tanto quanto parece em um primeiro momento. Antes, começava em menos de R$ 500 mil. Agora, a tabela inicial é de R$ 540.990.

Só que, anteriormente, a linha começava com a versão Rebel que, ao menos no primeiro momento, não será mais trazida ao Brasil. A gama agora começa com a Laramie, cuja tabela é a mesma de antiga Limited. A seguir, há a Laramie Night Edition, a R$ 555.990. Esse valor é R$ 5 mil mais alto que o sugerido até então para a Limited Night Edition.

As diferenças entre as duas versões estão nas rodas, de 20" na Laramie e 22" na Night Edition. Além disso, a primeira traz elementos cromados e cabine com combinação de bege e marrom. Na Night Edition, por outro lado, os detalhes são escurecidos (inclusive no interior).