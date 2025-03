Cobiçados e 'acessíveis': quais são os SUVs compactos do universo de luxo

Vendas

Em 2021, o Série 3 foi o carro de luxo mais vendido do Brasil. Pelo segundo lugar, brigaram até o fim o X1 e o Volvo XC40. O BMW acabou levando a melhor, mas com apenas 14 unidades de vantagem (3.607 contra 3.593 exemplares). Mas, depois disso, tudo mudou.

O XC40 híbrido plug-in deixou se adequar à legislação ambiental brasileira. A Volvo poderia ter trazido a versão híbrida leve, mas considerou que isso representaria atraso no planejamento de ser uma marca cada vez mais eletrificada. Assim, decidiu passar a vender aqui apenas a opção elétrica.

Resultado? O XC40 perdeu o protagonismo no segmento de SUVs compactos premium. Nos primeiros anos, ainda conseguiu ser vice-líder, mas muito distante do BMW. Atualmente, vende cerca de 50 unidades por mês - enquanto o X1 sempre ultrapassa as 300 e, em 2024, chegou a fazer 600 exemplares mensalmente.

Em 2022, o X1 teve 3.479 unidades vendidas. O XC40, que no começo daquele ano ainda tinha estoque de unidades a combustão importadas em 2021, ficou com 1.915 e o Q3, com 1.623. Em 2023, foram 3.981 unidades do BMW, 1.802 Volvo e 1.727 Q3.

Aqui, cabe um curiosidade: o SUV premium mais vendido naquele ano não foi o X1, e sim um modelo médio (e bem mais caro): Volvo XC60. Em 2024, chegou o produto que levaria as vendas do XC40 a despencaram: EX30. O carro elétrico, porém, não é um rival direto de modelos como X1 e X3. Custa bem menos (a partir de R$ 230 mil) e é bem menor.