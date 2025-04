Novo Audi RS3 Sedan fica mais rápido e equilibrado em 3ª geração

Tudo no RS3 Sedan trabalha para dar equilíbrio nas entradas, contornos e, principalmente, saídas de curvas. O três-volumes passa extrema confiança e leva o piloto a começar a acelerar cada vez mais cedo, melhorando rapidamente seu tempo de volta - no caso daqueles que são adeptos a "track days", quando grupos se encontram para rodar em pistas.

Imagem: Audi/Divulgação

Com todo esse equilíbrio e controle fortalecido pela ação do sistema quattro, não é de se admirar que o RS3 consiga ser 3 décimos de segundo mais rápido que seu concorrente BMW M2 no 0 a 100 km/h, mesmo tendo 60 cv a menos. Mas o peso também ajuda nessa equação.

Com 1.550 kg, o Audi é 160 kg mais leve que o M2, mesmo tendo a pesada tração nas quatro rodas - no BMW, é traseira. A velocidade máxima do RS3 Sedan é de 250 km/h.

Posição ao volante

Também merece destaque o banco esportivo, do tipo concha. Todo de fibra de carbono, contribui para a redução do peso do carro. Além disso, deixa seu motorista bem próximo ao assoalho do carro e em posição inclinada, o que aprimora a sensação de controle.