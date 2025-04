Resultado de Colo-Colo x Fortaleza: dois jovens mortos

No estádio Monumental de Santiago do Chile, Colo-Colo e Fortaleza, ambos em crise, empatavam sem gols em jogo até movimentado, quando, aos 69 minutos, torcedores quebraram a proteção de acrílico no setor de uma das bandeirinhas, invadiram o gramado e, mais de uma hora depois, o jogo foi cancelado.

A invasão não se deu por protestos contra o time mais popular do Chile, mas porque, antes do jogo, os Carabineiros mataram dois torcedores em tumulto na entrada do estádio antes do jogo.

O Chile já foi dos países mais civilizados da América do Sul, mas, depois da sangrenta e criminosa ditadura de Pinochet, deixou de ser e sua polícia não é diferente do que se vê em outros países da região, o Brasil, inclusive.