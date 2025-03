À espera de "F1": os 6 melhores filmes e séries sobre automobilismo

Enredo à parte, a produção dá indícios de ser primorosa. Desde 2023, a equipe do filme é presença constante nos paddocks da Fórmula 1, dividindo espaço com o grupo de "Drive to Survive" (o documentário do Netflix que está aproximando as novas gerações da F1). Isso para captar imagens reais da corrida e dos bastidores.

Entre as corridas em que foram gravadas cenas de "F1" estão as de Silverstone, na Inglaterra, e a de Austin, nos EUA. Criou-se, inclusive, uma garagem exclusiva para a equipe de Hayes e Pearce, a APXGP (uma espécie de 11º time do grid). Para encarar um piloto de F1, Pitt teve aulas em carros tanto dessa categoria quanto da Fórmula 4 no autódromo de Paul Ricard, na França.

Com tudo isso, e apesar do ponto de partida do enredo, o retrato dos bastidores e das corridas se propõe a ser o mais realista possível. Algo como "Drive to Survive" transformado em ficção.

F1 é dirigido por Joseph Kosinski, de "Top Gun - Maverick". O mestre Hans Zimmer é o responsável pela trilha sonora. O elenco tem ainda nomes como Javier Bardem e Tobias Menzies.

"Rush - No Limite da Emoção"

O filme de 2013 conta a história de um dos campeonatos mais fantásticos da história da Fórmula 1, o de 1976. O título foi disputado até a última corrida entre James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Brühl).