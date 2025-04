Geely EX5: como é o SUV elétrico que marca o retorno da chinesa ao Brasil

Mas a verdade é que o EX5 deverá vir como um carro de imagem, para mostrar as coisas que a Geely é capaz de oferecer. Isso porque trata-se de um segmento que não tem volume muito relevante no mercado brasileiro. Em março, por exemplo, o Yuan Plus registrou cerca de 200 emplacamentos apenas.

Para volumes superiores, a Geely terá de trazer modelos elétricos mais em conta, posicionados na mesma faixa de BYD Dolphin e GWM Ora 03. O mais importante passo em busca de relevância no mercado, no entanto, será a chegada de produtos híbridos plug-in. Esses são os carros-chefes das demais marcas chinesas.

Parceria estratégica

Para a Geely, entrar no Brasil em parceria com a Renault significa aproveitar a experiência da francesa em várias áreas - principalmente na construção da rede de concessionárias. Além disso, as marcas negociam para que modelos da chinesa possam ser produzidos na planta de São José dos Pinhais (PR). Essa parte do acordo, no entanto, ainda não está definida.

Para a Renault, representa ter à disposição a experiência e até tecnologias da chinesa na busca por veículos mais eficientes no mercado nacional. Afinal, a Geely e todas as principais montadoras do país asiático se tornaram referência em eletrificação.

Vale lembrar que a Renault se prepara para lançar seu primeiro híbrido flex. A tecnologia vai estrear no inédito SUV médio da marca. O produto está previsto para chegar às concessionárias ainda em 2025.