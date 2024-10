Vendas do BMW X1 despencam; como está o ranking dos carros de luxo no país

O X1 teve um mês atípico em setembro. O SUV registrou apenas 28 unidades emplacadas e, no segmento de luxo, foi o 35° modelo mais vendido. Com isso, o até então líder de emplacamentos do mercado premium perdeu o primeiro lugar também no acumulado do ano.

A boa notícia para o BMW é que o novo líder é outro modelo da marca, o Série 3. Aliás, o sedã e o SUV vêm brigando mês a mês pelo primeiro lugar do mercado premium, com uma pequena interferência do Volvo EX30 - que após os dois bons primeiros meses do lançamento, ainda no impacto das pré-vendas, acabou perdendo embalo.

No acumulado de janeiro a setembro, o Série 3 tem 3.385 unidades vendidas e o X1, 3.078. Os dados desta análise são da Jato Dynamics e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).