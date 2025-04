Volks terá pelo menos 7 lançamentos no Brasil em 2025; veja o que chegará

Entre o fim do primeiro semestre e o início do segundo, começa a ser vendido o Tera. O produto é o quinto produzido sobre a plataforma MQB-0, a mesma de Polo, Virtus, Nivus e T-Cross.

Volkswagen T-Cross Extreme Imagem: Divulgação

Trata-se de um SUV subcompacto que virá para concorrer com Kardian e Pulse. Será posicionado abaixo do Nivus. Com sua chegada, algumas versões do Polo podem sair de linha.

O Tera deverá ter cinco versões, a mais simples com motor 1.0 aspirado e câmbio manual - estratégia focada em preço e já utilizada pelo Citroën Basalt, atualmente o SUV mais barato do Brasil. As mais caras, como a High com pacote Outfit mostrada durante o carnaval do Rio de Janeiro, trarão propulsor 1.0 turbo de 116 cv e transmissão automática de seis velocidades.

