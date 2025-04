Carrões em alta: marcas de luxo ampliam vendas no 1º trimestre de 2025

Marcas premium e de luxo

A BMW foi a marca que mais vendeu carros nos segmentos premium e de luxo. Foram 3.487 emplacamentos no primeiro trimestre. Até por ter uma base maior, registrou o menor crescimento do "top 5" entre as que tiveram alta: 9,07% (na comparação com igual período de 2024).

Segunda colocada no ranking de vendas, a Volvo somou 2.097 carros emplacados, 30,57% a mais que no primeiro trimestre do ano passado. A chegada do EX30 ajudou a impulsionar o desempenho da marca no mercado.

A maior alta foi da Mercedes-Benz, com 1.791 unidades vendidas e 39,42% de crescimento. A montadora ultrapassou a Porsche para ser a terceira colocada no ranking. A alemã reposicionou sua linha, deixando os preços, que antes estavam altos demais, mais próximos aos das concorrentes.

A Porsche, quarta colocada, teve 1.418 emplacamentos, 11,74% a mais que no primeiro trimestre de 2024. A Audi, quinta, vendeu 1.326 carros, 4,6% a menos que no mesmo período do ano passado. Para o segundo semestre, são esperados novos produtos que podem impulsionar a marca no País (a nova geração do Q5, já disponível na Europa, é uma das apostas).

As marcas que antes formavam a Land Rover (Defender, Discovery e Range Rover) venderam 896 carros no primeiro trimestre. A Lexus teve 258 emplacamentos. Juntas, Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, McLaren e Rolls-Royce registraram 62.