Nova Amarok: quais serão os motores da próxima geração da picape

Isso porque também está havendo preparação de conjunto mecânico para o etanol. O executivo ainda deu a entender que um sistema híbrido está nos planos - mas não com propulsor a diesel. Uma Amarok que combina motor a combustão com elétrico é algo que já havia sido antecipado pelo sindicato de General Pacheco.

Mas que tipo de sistema híbrido terá a nova Amarok? A plataforma na qual será construída permite todo tipo de solução, incluindo plug-in (recarregável na tomada) e 100% elétrica. Mas, para o Brasil, poderia fazer sentido uma versão híbrida flex HEV, em que a bateria é recarregada por meio de energia gerada nos processos de desaceleração e frenagem.

A Volkswagen foi uma das primeiras a começar a trabalhar em um sistema híbrido flex, depois da Toyota. A estimativa era de que a tecnologia estreasse no Taos. Porém, a versão reestilizada do modelo não será mais feita da Argentina. Virá do México (algo que pode gerar mudança nos planos para a tecnologia eletrificada desenvolvida na América do Sul).

Nova plataforma

Na Europa, a Amarok usa plataforma da Ranger. Na América do Sul, chegará à sua segunda geração utilizando base de uma picape SAIC. A marca é a parceira da Volkswagen na China e, inicialmente, o plano era usar a arquitetura da Maxus T90.

Porém, de acordo com a revista Autoesporte, a base será outra. A nova Amarok terá plataforma da Maxus Terron, que é mais nova, moderna e deixará o modelo maior do que a média do segmento de picapes médias.