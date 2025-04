Volkswagen Polo dispara como carro mais vendido de abril; veja o ranking

A picape tem até agora 5.451 unidades vendidas. O terceiro colocado acompanha de perto a Strada. Trata-se do HB20, que consolida sua recuperação iniciada em março - após ter resultados ruins em janeiro e fevereiro. No período, foram emplacadas 5.129 exemplares do Hyundai.

O quarto mais vendido é o T-Cross, com 4.530 emplacamentos. O quinto lugar por enquanto é do Argo, com 4.259 exemplares. Veja abaixo a lista dos dez mais emplacados.

Outros destaques

O Corolla Cross se consolida como o líder dos SUVs médios, confirmando o bom resultado que teve no mês passado. Foram vendidos neste período 3.687 unidades do modelo. O segundo mais emplacado do segmento foi o Compass, com 2.251 exemplares.

Entre os SUVs compactos, atrás do líder T-Cross aparece o Creta, com 3.034 emplacamentos. O terceiro mais vendido é o Tracker, com 2.672 exemplares.

Entre as picapes médias feitas sobre chassi, a briga promete ser boa até o fim do mês. Isso porque as três primeiras colocadas estão próximas em emplacamentos. A líder é a Hilux, com 2.182 exemplares. A Ranger tem 1.698 e a S10, 1.513.