Vendas em 2025: veja quais carros que estão se dando mal ou ganharam espaço

O Renault Kwid é outro sem motivo para comemorar. De oitavo mais emplacado no primeiro trimestre de 2024, o modelo caiu para a 15ª posição no mesmo período de 2025. As vendas, de 11.952 exemplares, ficaram 8,99% mais baixas. No caso do Nissan Kicks, a queda foi de 6,3% (com 12.194 emplacamentos).

O modelo é o 14º mais emplacado, cinco posições a menos do que a conquistada ao fim do terceiro mês de 2024. Outro modelo em baixa é o Chevrolet Onix Plus, apenas 21º mais vendido no primeiro trimestre. O sedã registrou 9.867 emplacamentos, 8,67% que no mesmo período do ano passado, quando era o 14º do ranking.

O Jeep Compass vendeu 12.757 unidades, alta de 9,63%. Porém, ele encerra o primeiro quarto do ano com uma notícia que está longe de ser boa: deixou de ser o SUV médio mais emplacado do mercado brasileiro. O posto agora é ocupado pelo Toyota Corolla Cross.

Carros que se deram bem

Quando alguns perdem, outros têm de ganhar. E o Corolla Cross é um dos que ganharam no primeiro trimestre de 2025. Além de SUV médio mais emplacado, ele ocupa a 12ª posição no ranking geral de vendas, ante a 21ª em igual período de 2024. Com 13.011 unidades, o Toyota cresceu 40,09%.

A Fiat Strada foi líder em 2024 mas, no primeiro trimestre daquele ano, aparecia atrás do Polo. Agora, é a mais vendida, com 29.298 unidades, alta de 10,22%. Outro grande destaque é o Volkswagen T-Cross.