Novidade no sistema de conectividade do Série 3 é inédita no Brasil

Vale lembrar que o mapa do Maps já era possível ver no quadro de instrumentos de alguns modelos, como os da Volvo e Chevrolet importados (a exemplo do Blazer EV). Isso porque o app é o nativo desses produtos, que usam sistema operacional Google.

Tecnologia deve se espalhar rapidamente

BMW 320i MSport 2025 Imagem: Rafaela Borges/UOL

Assim como as orientações do Waze no painel de instrumentos, a projeção do mapa do app deve estar rapidamente em outros modelos. Se já há exibição do GPS nativo no quadro, atualizações simples de software podem possibilitar também a do Waze.

Quanto à linha BMW, não são apenas os carros novos que trazem a novidade. Quem já tinha um Série 3 com a atual versão do sistema operacional agora pode ver mapa do Waze no painel de instrumentos.

Isso em todas as versões do 320i, e também no 330i. Outros BMW com o mesmo sistema operacional (ou versões mais avançados) também estão preparados para a tecnologia. Alguns seguidores relataram em meu perfil do Instagram serem proprietários da atual geração do X1, que agora também é capaz de projetar mapa do Waze no quadro.