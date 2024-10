'Mercado de carros elétricos vai desmoronar' diz presidente da JAC Motors

A picape tem dimensões imponentes: 1,92 metros de altura e 5,33 metros de comprimento, além de capacidade de carga de 1.400 kg, superando rivais na categoria.

Equipada com motor 2.0 turbodiesel que entrega 191 cv e torque de 46,9 kgfm a 1.500 rpm, a picape utiliza um câmbio automático de oito marchas fornecido pela alemã ZF.

Habib destaca que o veículo foi pensado para as condições do Brasil, onde longas distâncias e a necessidade de confiabilidade mecânica tornam o diesel uma escolha mais adequada. O plano da JAC é de vender entre 3 mil e 4 mil unidades por ano, em um mercado de 150 mil picapes.

Sérgio Habib também comenta sobre a situação da recuperação judicial da JAC Motors no Brasil, mencionando que a empresa deve sair desse processo até o início de 2025.

Ele explica que a solicitação de saída será feita ao juiz em novembro de 2024, com previsão de conclusão em fevereiro, após o recesso judiciário.

