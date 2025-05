Gangue da Hilux amedronta e faz estacionamento do Ibirapuera travar picapes

A Indigo confirma que passou a adotar uma "trava emborrachada" como medida extra de proteção em algumas unidades, como a do Ibirapuera. A empresa diz que a trava é instalada exclusivamente por segurança e pode ser retirada mediante apresentação do documento do carro e acionamento da equipe local - os motoristas são avisados por bilhetes deixados nos veículos.

"Essa ação tem caráter preventivo", disse a empresa em nota. "É uma forma de proteger os clientes e colaborar com as autoridades." Além da trava, a Indigo também mantém câmeras de vigilância, rondas frequentes e controle de acesso nos estacionamentos. A empresa ainda revelou que a prática foi estendida para outros modelos de veículos, "observando-se possíveis ocorrências".

Trava também no aeroporto: 6 Hilux foram levadas de Confins

O caso de São Paulo não é isolado. Desde julho de 2023, o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, também adotou a estratégia de travar rodas de Hilux e SW4 no estacionamento. A decisão foi tomada após a prisão de suspeitos de furtar onze caminhonetes - seis delas levadas de dentro do terminal aéreo. Um vídeo mostrando a cena de várias picapes com travas, apenas nas Hilux, viralizou nas redes sociais no período.

"O BH Airport informa que atua para ampliar a segurança de passageiros e visitantes nos estacionamentos do aeroporto [...] Temos um profissional à disposição 24 horas para atender os proprietários desses carros e retirar a trava no momento em que chegam de viagem", disse a administração à época, que reforçou que a medida é gratuita e preventiva.

Além de ser a mais vendida do segmento, a Hilux é uma das mais visadas por ter peças caras e com muita saída no mercado ilegal. O SW4, SUV que compartilha vários componentes com a picape, entra na mira pelo mesmo motivo.