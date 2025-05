Caminho das motos furtadas: como a compra de peças ilegais alimenta o crime

Você já parou para pensar que comprar uma peça de moto sem procedência pode ser o começo de uma cadeia criminosa? Em São Paulo, o roubo e furto de motocicletas segue um ciclo cruel, e o destino dessas motos quase sempre é o mesmo: o desmanche ilegal. De lá, peças são distribuídas para todo o Brasil — e muita gente, sem saber (ou fingindo não saber), acaba alimentando esse mercado clandestino.

De janeiro de 2024 a março de 2025, mais de 47 mil motos foram levadas por criminosos em São Paulo, segundo estudo da B4 Risk, que analisa dados da SSP-SP. O número é alarmante: 71% dos casos foram furtos, quando não há violência direta, e 29% foram roubos, nos quais o condutor é abordado com uso de força ou arma.

E a situação é grave quando olhamos para o universo das motocicletas: elas são mais roubadas do que os carros. Para se ter uma ideia, no mesmo período, cerca de 35 mil carros sofreram esse tipo de sinistro. Uma diferença grande considerando que existem cerca de 20,4 milhões de carros e 7 milhões de motos no estado paulista.