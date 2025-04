Menor do mundo? Brasileiro constrói em 20 dias microcarro que faz 40 km/l

O modelo virou febre na mídia, chegou a ser apresentado no Domingão do Faustão e quase foi produzido em série no Ceará.

Mas, como acontece com muitas boas ideias no Brasil, o projeto acabou não saindo do papel.

"Naquela época, quase conseguimos levar o projeto para a indústria, mas acabou estagnando. Agora estou retomando a ideia, em um formato ainda mais compacto", conta Caio.

Motor de moto, consumo de formiga

A base do Nanico P50 é uma cadeira de rodas motorizada Imagem: Caio Strumiello

O Nanico P50 utiliza um motor de 50 ou 100 cilindradas, dependendo da configuração, e atinge até 60 km/h.