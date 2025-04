Empresário venceu provas a mais de 300 km/h antes de acidente fatal em SP

Apesar do atendimento imediato realizado por uma UTI móvel presente no evento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Gustavo Paulo de Freitas Valente, 42, e André Capelazo Fernandes, 43, que estavam nos outros veículos envolvidos, sofreram apenas ferimentos leves.

Apaixonado por velocidade

Wilson Neto foi campeão do evento no ano passado Imagem: Reprodução

Em 2024, Wilson havia conquistado o primeiro lugar em provas de arrancada de uma e duas milhas na mesma competição, atingindo 312 km/h e 341,6 km/h, respectivamente. A edição de 2025 repetia o formato, com provas de velocidade realizadas em linha reta na pista da Embraer, que tem quase 5 km de extensão e 95 metros de largura - considerada a maior pista privada do mundo.

Participante frequente do Driver Top Speed desde 2017, Wilson era conhecido no meio automobilístico amador pelo perfil discreto, mas competitivo. A paixão pelos carros de alta performance dividia espaço com sua atuação no agronegócio. Natural de Campo Grande (MS), era descendente de uma das famílias mais tradicionais do setor, sendo bisneto de Laucídio Coelho, pioneiro da pecuária brasileira.

O evento deste ano reuniu cerca de 80 carros de alta potência, com inscrições limitadas para garantir segurança e fluidez nas provas.