Novo Jeep Compass: o que SUV deve mudar para voltar a ser o mais vendido

Bonito, imponente e agora ainda mais tecnológico. O novo Jeep Compass foi apresentado na Europa na última segunda-feira (05), com visual renovado e até 380 cv na versão elétrica. Mas quem conhece o histórico recente do modelo no Brasil sabe que o desafio vai além do design ou da ficha técnica.

Quando foi lançado por aqui, em 2016, o Compass caiu como uma luva para o mercado brasileiro. SUV médio com pegada premium, produzido em Pernambuco e com a aura aventureira da marca Jeep, ele rapidamente se tornou o queridinho nas concessionárias. Chegou a ser líder absoluto da categoria, superando rivais com anos de estrada.

A liderança geral, no entanto, ficou no passado nos últimos anos. E, em 2025, até mesmo a primeira colocação entre os SUVs médios tem ficado com o Toyota Corolla Cross.