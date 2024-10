JAC Hunter: picape chinesa 4x4 chega de olho no custo-benefício; veja preço

JAC Hunter em detalhes

Imagem: Divulgação

A JAC Hunter tem altura de 1,92 m, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga é de 1.400 kg.

No visual, seus faróis são divididos em três conjuntos de LEDs, enquanto a traseira tem luzes com a mesma tecnologia, em forma de filete. Nas laterais, temos detalhes cromados como emblemas, capa dos retrovisores e maçanetas. As rodas aro 18 são diamantadas e itens como estribos, rack e santantônio são de série.

Imagem: Divulgação

Dentre a lista de equipamentos de fábrica, a Hunter também traz teto solar, painel de LCD colorido de sete polegadas, central multimídia de 13 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, bancos dianteiros com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (normal, conforto e esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com função auto hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.