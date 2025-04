Carro polêmico do Lata Velha, Pedreiromóvel vai voltar à vida após abandono

Até que dois irmãos mecânicos decidiram escrever um novo capítulo nessa história. Esta coluna acompanha a reforma do veículo desde janeiro de 2024 e, agora, está perto de ser finalizada.

Processo de pintura Pedreiromóvel Imagem: Ben Silver

Ben Silver e Jonas Raposo, apaixonados por carros e donos de oficinas em Nova Friburgo (RJ) e Vila Velha (ES), arregaçaram as mangas.

Compraram o carro por cerca de R$ 5.000 e iniciaram um processo de restauração quase artesanal, movidos por memória afetiva e admiração pela trajetória de Luizinho.

"Meu irmão encontrou o carro abandonado, sem motor, lanternas nem sistema de injeção. Estava podre, mas a essência ainda continuava lá", lembra Ben, com entusiasmo.

Depois de meses de trabalho dividido entre as oficinas dos irmãos, o resultado começa a aparecer: o Logus voltou a ganhar seus famosos tijolinhos vermelhos com rejunte branco. A pintura foi refeita com todo o cuidado, incluindo as emblemáticas pastilhas azuis - que tiveram de ser importadas, dada a raridade.