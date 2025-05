Nova lei do retrovisor já está valendo: veja o que muda para os motoristas

A regra estabelece que a área refletora deve ter no mínimo 69 cm², o que corresponde, por exemplo, a um espelho de cerca de 8,3 cm por 8,3 cm, se for quadrado. Se for redondo, precisa ter pelo menos 9,4 cm de diâmetro - o suficiente para comportar um círculo de 7,8 cm no centro, como exige a norma.

A boa notícias é que a maior parte dos espelhos que saem de fábricas nos carros em linha estão dentro das regras. Já aquele retrovisor minúsculo que alguns carros antigos ou modelos customizados utilizam - especialmente os "estilo corrida", muito comuns em hot rods e veículos rebaixados - ficam automaticamente fora da nova regra. Espelhos com design muito estreito ou com corte estético que comprometa o campo de visão também entram na mira da fiscalização.

Além disso, a superfície do espelho precisa ser esférico-convexa (aquele levemente curvado que amplia o campo de visão) com raio entre 1.000 mm e 1.500 mm. Essa curvatura ajuda a evitar pontos cegos e permite ao motorista enxergar mais lateralmente. A resolução também estabelece que os retrovisores devem ser resistentes a impactos e atender a testes técnicos de segurança.

As exigências valem para os retrovisores laterais. O espelho central, posicionado dentro do carro, continua sendo obrigatório, exceto em veículos cujo design impeça sua utilidade, como furgões ou modelos com vidro traseiro opaco.

E os veículos maiores?

No caso de ônibus, micro-ônibus, caminhões e motorhomes, as exigências são ainda mais rigorosas. A resolução impõe regras específicas para o campo de visão lateral, traseiro e até mesmo frontal. Esses veículos devem contar com espelhos auxiliares obrigatórios, como: