Por que seu próximo carro zero-km será mais seguro, tecnológico e bem caro

Carros mais sustentáveis: da produção ao descarte

Uma das grandes novidades do Mover é o olhar mais completo sobre o impacto ambiental dos veículos. Se antes a eficiência energética era medida só pelo que o carro consumia ao rodar, agora a conta ficou bem mais complexa.

O decreto exige que as montadoras passem a medir o ciclo completo, "do poço à roda" (da extração do combustível ao seu uso) e, a partir de 2027, "do berço ao túmulo" - ou seja, do início da produção ao descarte do veículo.

Isso inclui medir a pegada de carbono do carro e até a origem dos componentes usados em sua construção. "É quando a gente começa a olhar também para o que acontece antes de o carro sair da fábrica e depois que ele é descartado", explica Kalume.

Além disso, o Mover exige metas de reciclabilidade dos veículos, algo inédito no Brasil. Montadoras terão que declarar compromissos e inventariar a pegada de carbono das plantas de produção. O programa até permite que fabricantes comprem sucatas e veículos usados para reciclar como forma de compensar emissões.

Mais segurança, mais tecnologia

Se o carro vai ser mais limpo, ele também vai ser mais inteligente. O Mover dobra a aposta nos sistemas de segurança e assistência à condução. De acordo com a Bright Consulting, o número de requisitos obrigatórios de segurança passou de sete para 15, incluindo aviso de mudança de faixa, frenagem automática de emergência, sensores de ponto cego e piloto automático adaptativo. Todos os modelos precisarão cumprir esses requisitos até outubro de 2027.