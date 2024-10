Novos radares te pegam no flagra: como detectam o uso de celular ao volante

Se você acredita que basta não ter uma autoridade por perto para estar imune a multas enquanto fala no celular e dirige, está enganado. Os novos radares de trânsito, equipados com câmeras de alta resolução e inteligência artificial, estão mais atentos do que nunca. Eles não só registram a velocidade dos veículos, mas também conseguem flagrar motoristas usando o celular ao volante, mesmo sem a presença de um fiscal humano. A tecnologia evoluiu, e agora dirigir distraído com o celular na mão pode ser registrado de longe e sem aviso. Mas como esses radares conseguem enxergar tudo isso?

O segredo está na combinação entre a já conhecida tecnologia Doppler, usada para medir a velocidade dos veículos, e câmeras de alta precisão que capturam imagens claras do interior dos carros. A tecnologia Doppler, que calcula a variação da frequência das ondas refletidas por objetos em movimento, garante que os radares possam monitorar o fluxo de veículos com precisão. Agora, com o auxílio de câmeras potentes, esses sistemas capturam imagens dos motoristas, e a inteligência artificial entra em cena para analisar o comportamento.

Se a IA identificar que o motorista está com o celular na mão, a infração é registrada de forma automática e enviada diretamente ao sistema de multas. Tudo isso ocorre em tempo real, sem a necessidade de intervenção humana.