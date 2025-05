Ruim para vender, bom para comprar: os 10 carros que mais desvalorizaram

O tombo se explica: com a forte entrada de modelos elétricos chineses mais equipados e acessíveis, como os BYD e GWM, o Kwid viu seu valor de mercado despencar. Para manter a competitividade, a Renault reduziu o preço do modelo zero-km, que hoje parte de R$ 99.990 - o mais barato entre os elétricos vendidos no Brasil. Isso pressionou o valor dos seminovos, derrubando seu preço de revenda.

Outro modelo que sofreu foi o BMW iX1, SUV elétrico premium que teve uma desvalorização de 14,72% e perdeu R$ 57.177 em um ano. Já o Honda ZR-V, lançado com muita expectativa como novo SUV médio da marca japonesa, perdeu R$ 30.304 no mesmo período - uma queda de 14,69%, refletindo o impacto da concorrência acirrada no segmento.

Confira abaixo os 10 modelos que mais perderam valor entre março de 2024 e de 2025:

Renault Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech elétrico Imagem: Divulgação

Preço médio mar/24: R$ 126.652

Preço médio para revenda mar/25: R$ 77.315

Desvalorização: -38% (R$ 49.337)