SUV de R$ 1,3 mi da Mercedes prova que não é hora de aposentar o motor V8

A promessa de eletrificação quase absoluta dos automóveis em poucos anos não se cumpriu, embora os carros elétricos e híbridos sejam cada vez mais comuns de ser nas ruas.

Não há dúvidas de que o futuro da mobilidade será elétrico, de alguma forma, mas o apelo dos motores a combustão ainda está bem vivo e ainda atrai clientes fiéis.

Esse fenômeno está ainda mais evidente entre as marcas de luxo, aí incluída a Mercedes-Benz - que lançou a família de veículos EQ, movidos exclusivamente a baterias, mas mantém firme e forte a sua linha de carros que queimam gasolina.

É verdade que até esses modelos mais viscerais se renderam a alguma forma de eletrificação, para atenderem as exigências cada vez maiores quanto às emissões de poluentes.

É o caso de vários modelos da AMG, divisão esportiva da marca alemã, e aí o novo Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé está incluído.

Na sua versão mais cara e potente, o SUV de grande porte com estilo cupê hoje traz propulsão híbrida leve, equipada com um motor-gerador compacto acoplado a uma bateria de 48V - a unidade fornece força adicional em determinadas situações para reduzir a poluição e deixar o veículo mais eficiente.

Contudo, a força efetiva do GLE 63 S continua vindo do motor 4.0 V8 biturbo a gasolina, capaz de render mais de 600 cv tornar ágil um automóvel com quase 5 metros de comprimento e 2.505 kg.

Veja a seguir a avaliação do UOL Carros do SUV de luxo, com preço sugerido de R$ 1.279.900.

Desvendando o Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+

Imagem: Divulgação

Design: o GLE 63 S Coupé é um gigante repleto de elementos esportivos que não passa batido em meio ao trânsito.

A dianteira alta e a grade com filetes cromados na vertical, que designa os carros de maior performance da Mercedes-Benz, funciona como uma espécie de cartão de visitas para o desempenho à disposição.

O capô alongado exibe dois ressaltos na parte central, que contribuem para essa aparência mais bruta. Ao mesmo tempo, o estilo de cupê, com vidro traseiro bem inclinado, traz mais uma referência à alma esportiva do SUV de grande porte.

Nas laterais, as rodas raiadas de 22 polegadas com pintura preta e as enormes pinças de freio amarelas também são uma declaração de que se trata de um veículo potente e projetado para andar rápido.

Na traseira, o discreto aerofólio na extremidade da tampa do porta-malas e as lanternas horizontais ladeando a estrela da Mercedes-Benz no centro da tampa traseira completam o estilo bem fluido da carroceria.

Não dá para deixar de mencionar as quatro saídas do escapamento com ponteiras retangulares e pintura escurecida - outro detalhe a evidenciar que ali está um AMG, ou seja, um Mercedes-Benz esportivo e pronto para acelerar.

Imagem: Divulgação

Espaço interno: para começo de conversa, o GLE é um SUV gigante para os padrões brasileiros, medindo 4,94 m de comprimento, 2 metros de largura, 1,78 m de altura e mais de 2,9 m de distância entre-eixos.

Apesar da carroceria com perfil de cupê, que traz caimento do teto mais acentuado na traseira, e de trazer teto solar panorâmico, o GLE leva confortavelmente até passageiros mais altos no banco traseiro - lá, três pessoas podem se acomodar confortavelmente.

Um destaque, proporcionado pelo estilo cupê e pelo balanço traseiro alongado, é a capacidade do porta-malas: com o banco traseiro levantado, são 655 litros de espaço para bagagens, que podem ser ampliados a 1.790 litros ao rebater o banco de trás.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o Mercedes-AMG GLE topo de linha entra o que se espera de um carro na sua faixa de preço e com o emblema da estrela de três pontas na grade dianteira.

Traz interior bastante luxuoso, onde quase todas as superfícies são revestidas de couro, metal ou algum material macio ao toque.

Nessa configuração, o painel tem várias partes com apliques de fibra de carbono, enquanto os bancos trazem couro nappa, de melhor qualidade. Por falar nos bancos, eles são muito confortáveis e os dianteiros trazem ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e memória.

O ar-condicionado de quatro zonas tem difusores nas colunas centrais para os ocupantes do amplo assento traseiro, que também contam com saídas de ar junto ao console central dianteiro - o sistema de climatização tem até um odorizador de ambiente, por meio de um frasco com fragrância que fica dentro do porta-luvas.

A lista de mimos vai longe e inclui teto solar panorâmico e porta-copos que pode ser aquecido ou resfriado ao toque de um botão.

Para um esportivo com rodas de 22 polegadas, traz rodar surpreendentemente confortável, se o modo conforto estiver ativado no seletor de estilos de condução, enquanto a suspensão a ar permite aumentar o vão livre do solo tanto para transpor obstáculos quanto para carregar ou descarregar o porta-malas - há um botão no compartimento de bagagens para reduzir a altura do veículo.

Outro aspecto relevante são as duas telas gigantes de 12,3 polegadas que se sobressaem no habitáculo - a primeira cumpre o papel de painel de instrumentos, enquanto a segunda é a central multimídia.

Imagem: Divulgação

Segurança: este é um ponto forte do GLE 63 S e não poderia ser diferente em um carro de quase R$ 1,3 milhão. Traz todos airbags que você pode imaginar, bem como um pacote extenso de assistências à condução, que vai desde o alerta de colisão com detecção de pedestres até o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com assistente de manutenção de faixa ativo, que, praticamente, "dirige" o carro para você - é necessário colocar as mãos no volante depois de alguns segundos.

O legal dessa parafernália eletrônica de proteção aos ocupantes e terceiros é que não fica dando apitos e alertas visuais o tempo todo, como em outros carros. Funciona sem ser invasivo nem inconveniente.

Imagem: Divulgação

Desempenho: como um AMG legítimo, o GLE 63 S Coupé tem na performance um dos seus maiores predicados. Destaque para o motor 4.0 biturbo V8 montado a mão, capaz de render saudáveis 612 cv de potência e 86,7 kgfm de torque.

Além de potente, é um agrado aos ouvidos de quem gosta de cheiro de gasolina - o ronco grave pode ser amplificado por meio dos muitos ajustes de chassi e mecânica disponíveis no SUVão equipado com tração integral e câmbio automático de nove marchas.

No GLE Coupé, dá para selecionar diferentes modos de condução, por meio dos quais você ajuste desde a sensibilidade do acelerador até a dureza dos amortecedores. A versão avaliada tem até um modo para acelerar em pista de corrida e uma variedade de medições de performance no sistema de telemetria.

Imagem: Divulgação

Os números são superlativos: 280 km/h limitados eletronicamente e aceleração de zero a 100 km/h em 3,9 segundos. Mesmo pesando 2,5 toneladas, traz condução ágil e muita estabilidade.

O volante revestido e couro e camurça tem excelente pegada e é fácil de encontrar a melhor posição de diririgir.

É um rival à altura do BMW X6 M Competition, rival mais barato que sai por R$1.217.950, mas perde em aceleração e tempo de volta para o Porsche Cayenne Turbo GT (R$ 1.410.000).

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável eletricamente em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, aquecimento e ventilação, central multimídia de 12,3 polegadas, bancos de couro nappa, painel digital de 12,3 polegadas, alerta de colisão com frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, câmeras "360º", sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, head-up display, fechamento das portas servo-assistido, teto solar panorâmico, sistema de som Burmester com 13 alto-falantes e 590W, ar-condicionado digital de quatro zoas, rodas de liga leve de 22 polegadas, soleiras iluminadas, carregamento de celular por indução, sensores de chuva e crepuscular, suspensão a ar com amortecedores adaptativos e ajustáveis e faróis de LED com luz alta automática.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.