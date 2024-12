Renault Kardian manual acerta no custo-benefício e no prazer de dirigir

Lançado em março, o SUV compacto Kardian marcou o início de uma nova fase da Renault no mercado brasileiro.

Trazendo motor turbo em todas as versões e construção moderna, baseada na mesma plataforma RGMP utilizada em veículos mais sofisticados da marca francesa, o Kardian representa um avanço considerável na comparação com modelos como Sandero e Logan - originários da Dacia, a divisão romena da Renault.

Em outubro, o utilitário esportivo fabricado em São José dos Pinhais (PR) ganhou uma nova versão de entrada, avaliada nesta reportagem.

Trata-se da configuração Evolution equipada com transmissão manual de seis marchas, que faz do Kardian o único SUV zero-quilômetro com propulsor turbo e pedal de embreagem do mercado brasileiro.

As demais configurações vêm com câmbio automatizado de dupla embreagem banhada a óleo e seis velocidades.

Com preço sugerido de R$ 106.990, o Kardian manual é R$ 11,1 mil mais em conta do que a versão Evolution automatizada, que tem a mesma lista de itens de série.

É, portanto, um dos SUVs com melhor custo-benefício da atualidade.

Confira a seguir os detalhes do lançamento da Renault.

Desvendando o Renault Kardian Evolution Manual

Imagem: Divulgação

Design: embora alguns o comparem com o antigo Sandero Stepway, o Renault Kardian tem um visual muito mais elaborado e bonito, com destaque para as lanternas traseiras com efeito tridimensional e para o conjunto ótico dianteiro dividido em duas seções.

Mesmo se tratando da versão de entrada, mantém vários elementos visuais das configurações mais caras.

Nada de maçaneta sem pintura, enquanto a capa dos retrovisores externos e o aerofólio traseiro têm acabamento preto brilhante, o que dá um aspecto mais sofisticado ao Kardian mais barato.

Imagem: Divulgação

O cuidado da Renault com a versão Evolution Manual é percebido até nas rodas, que são de aço e têm 16 polegadas - as respectivas calotas dão a impressão de que o SUV traz rodas de liga leve.

Por dentro, os bancos de tecido trazem costuras vermelhas na primeira fileira, enquanto a parte central do painel exibe acabamento preto brilhante.

Ficou bom.

Imagem: Divulgação

Espaço interno: o Kardian, com seus 4,12 m de comprimento, é um utilitário esportivo compacto, trazendo espaço interno não muito diferente daquele oferecido por rivais como VW Nivus e Fiat Pulse.

Contudo, medindo 2,60 m de distância entre-eixos, oferece mais espaço para as pernas do que a concorrência no banco traseiro, onde três pessoas de estatura média podem viajar com algum conforto - a título de comparação, Nivus e Pulse têm, respectivamente, 2,53 m e 2,57 m de entre-eixos.

Imagem: Divulgação

Já o porta-malas do Renault está dentro da média para a sua categoria e, com seus 358 litros de capacidade, não é lá tão espaçoso, mas atende solteiros e pequenas famílias.

Vida a bordo: o Kardian traz acabamento interno com predomínio de plásticos rígidos como nas versões mais caras, mas as peças são bem encaixadas e não têm rebarbas aparentes.

Os bancos, especialmente os dianteiros, são confortáveis e trazem abas para melhor apoio do corpo.

O ar-condicionado digital foi mantido na versão de entrada, trazendo com botões giratórios dotados de telas integradas.

Imagem: Divulgação

Em nome do corte de custos, o console elevado e o freio de estacionamento eletrônico foram retirados da configuração mais simples, mas permaneceram itens importantes, como o ajuste de altura no banco do motorista, a regulagem de altura e profundidade do volante, o painel digital de sete polegadas (que poderia ser maior e mais customizável) e a central multimídia de oito polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Outra bola dentro da Renault foi a manutenção das as barras de teto customizáveis, da câmera de ré e dos sensores de estacionamento traseiros.

Por outro lado, como nas versões mais caras, os ocupantes do banco de trás não contam com saídas do ar-condicionado dedicadas, ainda que disponham de duas portas USB-C para carregamento de dispositivos móveis.

Imagem: Divulgação

Segurança: para ficar mais acessível, o Kardian Evolution Manual não conta com nenhuma assistência à condução do pacote ADAs, disponível na configuração topo de linha Première Edition.

A versão Evolution Manual não traz, por exemplo, a frenagem automática de emergência nem o alerta de colisão disponíveis a partir da variante Techno, a segunda mais completa.

Por outro lado, sai da fábrica com seis airbags, além dos sensores de estacionamento traseiros e da câmera de ré, já mencionado acima.

Também é equipado com controle de velocidade de cruzeiro convencional e limitador de velocidade, além de monitoramento da pressão dos pneus.

Imagem: Divulgação

Desempenho: um dos destaques do Kardian, inclusive na variante mais barata, é justamente o motor 1.0 turbo flex, com três cilindros, desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz.

Esperto, o propulsor rende até 125 cv de potência e traz o maior torque da categoria, de 22,4 kgfm a 2.250 rpm - os números informados são com etanol no tanque.

Diferentemente de outros modelos que a Renault já comercializou no Brasil, como Sandero e Logan, o Kardian traz um câmbio manual de seis marchas com engates precisos e pomo com boa pegada.

Além disso, a transmissão é bem escalonada, trazendo relações mais curtas nas três primeiras marchas, enquanto a quinta e a sexta são mais longas para reduzir ruídos e vibrações e economizar combustível em velocidades mais altas.

Imagem: Divulgação

Por falar em consumo, as médias informadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) são boas: 8,4 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada com etanol - com gasolina, sobem para, respectivamente, 12,3 km/l e 14 km/l.

A aceleração de zero a 100 km/h, que é 9,9 segundos nas versões com câmbio de dupla embreagem, sobe para 11 segundos com transmissão manual.

Além de esperto, o Kardian também traz ajuste de suspensões um pouco mais rígido, sem abrir mão do conforto, e se destaca pelo chassi equilibrado e estável - mesmo com eixo de torção na traseira e tambores nas rodas de trás.

A direção elétrica com respostas rápidas e o volante com boa pegada completam um conjunto bem equilibrado.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos do motorista com ajuste de altura, seis airbags, monitoramento da pressão dos pneus, central multimídia de oito polegadas, painel digital de sete polegadas, controle de velocidade de cruzeiro convencional, câmera traseira, sensores de estacionamento traseiros, ar-condicionado digital, rodas de aço de 16 polegadas, barras de teto removíveis e modulares e faróis de LED.

