Dona da Volvo, Geely se une à Renault para vender SUV elétrico no Brasil

Equipado com um motor elétrico em cada eixo, o lançamento da marca sueca rende 517 cv de potência e 92,7 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 4,9 segundos, conforme a fabricante.

A autonomia com uma carga completa é de 459 km, de acordo com a medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia), enquanto a recarga de 10% a 80% em eletroposto com corrente contínua pode ser completada em cerca de 30 minutos.

O EX90 traz tecnologias avançadas de condução semiautônoma e interior quase sem botões físicos - a maioria dos comandos é realizada por meio da central multimídia com tela tátil de 14,5 polegadas com Google e conexão 5G nativos.

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para o risco de superaquecimento do motor e o que fazer, emergencialmente, se ele "ferver". A orientação inicial é, se for possível, parar o veículo, desligar o motor e acionar o socorro mecânico.

Outra dica que ajuda a arrefecer o motor é ligar a ventilação interna no máximo e regular a temperatura máxima do sistema de climatização do veículo.