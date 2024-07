Por que Fiat Titano não é melhor picape média, mas vale considerar a compra

Depois de fazer sucesso com a Strada e a Toro, líderes em vendas das suas categorias, a Fiat finalmente se aventura na categoria das picapes médias, onde reina a Toyota Hilux e se destacam outros modelos já consagrados, como Ford Ranger e Chevrolet S10.

Diferentemente da Strada e da Toro, a Titano não é um produto original da marca italiana - na verdade, trata-se de um projeto da chinesa Changan repaginado pela Peugeot.

Os planos iniciais eram de lançar a picape no Brasil com o logotipo do leão e o nome Landtrek, como é comercializada na Argentina e em outros mercados, mas aqui a Stellantis, proprietária de Fiat e Peugeot, preferiu lançar o utilitário com a marca italiana e sua rede com mais de 500 concessionárias.

Confira a seguir a avaliação da Titano Ranch, modelo topo de linha com preço sugerido de R$ 259.990, na faixa de versões intermediárias da concorrência. A picape da Fiat tem versões partindo de R$ 219.990 e esse valor cai para R$ 188.990 para clientes com CNPJ e produtores rurais.

Todas as variantes da Titano trazem o mesmo motor turbodiesel de 180 cv, mais tração 4x4 com reduzida.

Imagem: Divulgação

Design: na versão Ranch, a Titano abusa dos detalhes cromados na parte superior da grade frontal, nas maçanetas externas, na capa dos retrovisores, nos para-choques e na maçaneta da tampa da caçamba.

Na dianteira, a grade com acabamento preto brilhante dá um toque mais sofisticado, bem como as luzes de condução diurna que formam um apêndice nas laterais inferiores da peça - lembram os dentes incisivos de um felino não por acaso, já que a Titano inicialmente seria lançada no Brasil com a marca Peugeot, cujo símbolo é um leão.

Por dentro, as saídas de ar estreitas e horizontais abaixo da multimídia flutuante ajudam a compor um visual moderno - já o painel com mostradores que lembram os do antigo Chevrolet Agile e a alavanca de câmbio gigante, nem tanto. Em resumo, especialmente na parte externa, a Titano tem a aparência robusta esperada em uma picape.

Espaço interno: medindo 5,33 m de comprimento e 1,96 m de largura, a Titano é um pouco maior do que a média na sua categoria e leva cinco ocupantes confortavelmente - inclusive no banco traseiro, onde o túnel central não é tão alto.

Por sua vez, o volume da caçamba, com seus 1.220 litros úteis, é amplo - de acordo com a Fiat, o maior da categoria. A capacidade de carga de 1.020 kg está dentro do padrão para uma picape de porte médio.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: a Fiat Titano traz interior quase todo revestido por plásticos rígidos, a exemplo de outras picapes da mesma categoria.

Os bancos são confortáveis e, na versão Ranch, o do motorista traz ajustes elétricos. A configuração de topo também traz ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro, apoios de braço nas duas fileiras de assentos,.

Por outro lado, a Titano não tem portas USB-C, padrão no celulares mais recentes - nela, todas são do tipo A, aquelas maiores, enquanto a conexão via Android Auto e Apple CarPlay na central multimídia requer o uso de fio.

Quanto à segurança, a picape da Fiat sai da fábrica com seis airbags e alerta de saída de faixa, mas não conta com assistências como alerta de colisão e frenagem automática, mas vem com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o motor 2.2 turbodiesel de 180 cv e 40,8 kgfm compartilhado com o furgão Fiat Ducato é apenas adequado para a picape de 2.150 kg - a título de comparação, esse propulsor é mais potente do que a versão de entrada da Nissan Frontier com transmissão manual, que traz uma unidade 2.3, capaz de render 163 cv e 43,3 kgfm.

No asfalto e sem carga, a suspensão independente na dianteira e com eixo rígido e feixe de molas na traseira balança mais do que o desejável e lembra uma picape de mesmo porte fabricada dez anos atrás. Por outro lado, em estrada de terra, essa sensação é bem menos evidente e a Titano vai bem - vale dizer que todas as versões têm seletor de tração 4x4 e reduzida, além de bloqueio do diferencial traseiro.

Consumo: as médias oficiais, medidas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) são apenas razoáveis: 8,5 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada. No mundo real, obtive no ciclo rodoviário números um pouco melhores, chegando a 11 km/l.

Imagem: Divulgação

Itens de série: destacam-se, na versão Ranch, ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia de dez polegadas, rodas de liga leve diamantadas com 18 polegadas, alerta de saída de faixa, seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro, chave presencial, câmeras "360 graus", rebatimento automático dos retrovisores, bancos de material sintético semelhante a couro, banco do motorista com ajustes elétricos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, estribos laterais, santantônio cromado e protetor de caçamba.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.