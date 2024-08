Nissan Versa SR: versão agrada, mas esportividade fica só na aparência

Sedã compacto da Nissan importado do México, o Nissan Versa ganhou uma nova versão na linha 2025, que chegou em maio às concessionárias.

Versão intermediária com visual esportivo, o Versa SR tem preço sugerido de R$ 125.190 e está posicionado entre as versões topo de linha Exclusive (R$ 136.190) e Advance (R$ 117.990).

Para se diferenciar, traz detalhes visuais exclusivos por dentro e por fora, enquanto a mecânica é a mesma das demais configurações - combinando o conhecido motor 1.6 16v flex aspirado de 113 cv e 15,3 kgfm com a transmissão automática CVT.

Por fora, o Versa SR sai da fábrica com emblemas alusivos à versão na cor vermelha, instalados na grade frontal e na tampa do porta-malas; grade dianteira e retrovisores externos com acabamento preto brilhante; aerofólio na tampa traseira; e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Por dentro, a nova configuração exibe costuras na cor laranja nos bancos de tecido e no revestimento macio ao toque na part central do painel. Também conta com detalhes simulando fibra de carbono nas portas e no painel.

Confira a seguir a avaliação do UOL Carros da versão "esportivada" do Nissan Versa, rival direto do Honda City, sedã compacto da concorrente que também tem origem japonesa

Desvendando o Nissan Versa SR

Imagem: Divulgação

Design: esse é um dos quesitos nos quais o Versa se dá bem.

O visual externo é muito bem resolvido e lembra, não por acaso, uma versão compacta do também bonito Sentra, o sedã médio da Nissan.

A dianteira em forma de cunha, com faróis espichados que avançam na direção dos para-lamas, tem uma aparência bem dinâmica e esportiva.

Imagem: Divulgação

As laterais com um vinco ascendente na altura das maçanetas contribui para esse dinamismo, enquanto a traseira alta, com lanternas na horizontal e dotada de luzes em forma de seta, harmoniza bem com o restante da carroceria.

Os detalhes visuais exclusivos da versão SR, como grade e retrovisores na cor preta, mais o discreto aerofólio na tampa traseira, combinaram bem com o design já bem interessante das demais versões do Versa. Rodas de 17 polegadas nessa configuração combinariam melhor com a proposta mais esportiva da configuração SR, mas a Nissan reservou os itens maiores para a versão topo de linha Exclusive.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,49 m de comprimento e 2,62 m de distância entre-eixos, o Versa se destaca pelo espaço interno no banco traseiro - que não chega a ser tão generoso quanto o da geração anterior, mas ainda é muito bom.

A capacidade do porta-malas é outro destaque e, com 482 litros, é uma das maiores entre os sedãs compactos.

A cabine traz predominância de plásticos rígidos, um padrão na categoria, mas tem peças bem encaixadas e exibe um visual agradável - na versão SR, detalhes na cor laranja nos bancos, nas portas e no painel ajudam a dar um aspecto mais diferenciado.

Imagem: Divulgação

O painel de instrumentos parcialmente digital, com tela colorida TFT configurável no lado esquerdo, também contribui para uma sensação mais premium a bordo e agrada bastante a posição de dirigir, beneficiada pelo banco do motorista com ajuste de altura, pelo volante regulável em altura e profundidade e pelos cintos de segurança dianteiros ajustáveis em altura.

Imagem: Divulgação

Os bancos são confortáveis, mas os passageiros traseiros não têm saídas exclusivas do ar-condicionado, algo que VW Virtus e Honda City oferecem, e a central multimídia do Versa SR, ainda que tenha Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mais carregamento de celular por indução, traz tela pequena demais, com apenas sete polegadas.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Versa traz seis airbags de série, o que é muito bom no aspecto da segurança aos respectivos ocupantes. Ficaria ainda melhor se viesse com freios a disco nas quatro rodas (as traseiras têm tambores).

Para compensar, o sedã, na versão avaliada, sai da fábrica com alertas de cinto de segurança desafivelado e objetos ou ocupantes no banco traseiro, mais assistente de partida em rampa, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, detector de objetos em movimento, alerta de colisão frontal e frenagem automática de emergência.

Imagem: Divulgação

Desempenho: já faz um bom tempo que a Nissan equipa no Brasil seus modelos compactos.- no caso, Versa e Kicks - com o motor 1.6 16v flex com abertura variável das válvulas.

Definitivamente, não é um mau propulsor, principalmente no que se refere ao consumo de combustível (veja mais a seguir), e ele dá conta de tracionar os 1.122 kg do Versa, que é relativamente leve, considerando o seu porte.

Só que esse motor está longe de trazer alguma emoção na hora de acelerar, o que destoa um tanto do visual bacana da versão SR. Se o câmbio CVT cumpre um papel importante na eficiência do conjunto mecânico no que se refere ao consumo, por outro lado não ajuda no quesito emoção: como em outras transmissões continuamente variáveis, se você pisar fundo, os giros do motor sobem e ficam lá em cima até aliviar o pedal.

Imagem: Divulgação

O torque de 15,3 kgfm a 4.000 rpm, chega um pouco tarde e contribui para essa sensação.

A Nissan já confirmou que a nova geração do Kicks chega em 2025 com produção em Resende (RJ) e terá um motor 1.0 turbo flex inédito com fabricação local - certamente, terá torque máximo em rotações bem mais baixas, mas não sabemos se existe chance de esse propulsor também equipar o Versa, que vem do México.

Se o motor não chega a emocionar, vale dizer que o Versa SR tem um ajuste de chassi muito bom, combinando conforto com estabilidade.

Consumo: especialmente com gasolina no tanque, o consumo de combustível é baixo para um carro do porte do Versa. Conforme medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o Versa SR, com seu motor 1.6 16V, tem médias de 8,1 km/l na cidade e de 10,5 km/l na estrada com etanol. Com gasolina no tanque, as médias sobem para, respectivamente, 11,8 km/l e 15 km/l.

Imagem: Divulgação

Itens de série: traz bancos do motorista com ajuste de altura, bancos com revestimento de tecido com costuras laranja, volante com ajuste de atura e profundidade, cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, painel com tela colorida TFT de sete polegadas, central multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rodas de liga leve de 16 polegadas, câmeras de "360 graus", ar-condicionado automático, seis airbags, controle de velocidade de cruzeiro, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, acendimento automático dos faróis, volante multifuncional de couro sintético, carregamento de celular por indução, sistema de som com quatro alto-falantes, Bluetooth, USB e comandos por voz, chave presencial e partida do motor por botão.

