Novos SUVs elétricos da GM dão as caras na China antes de estreia no Brasil

Dentre as muitas novidades estão os dois novos modelos 100% elétricos que a GM irá lançar no mercado brasileiro em 2025., trazendo emblemas com os quais são vendidos na China, de onde virão inicialmente importados, porém exibindo a gravatinha da Chevrolet.

Estamos falando dos SUVs Captiva e Spark EUV, que estreiam em breve no mercado brasileiro importados, com a possibilidade de produção local no futuro.

Marcas de outros países também se fazem presentes no salão, como a Nissan. No estande da marca japonesa, a principal atração é a novíssima Frontier, que exibe visual bem diferente e tecnologia híbrida plug-in. Será lançada no Brasil, importada do México.

Nova Nissan Frontier traz dianteira imponente cheia de LEDS e propulsão híbrida plug-in Imagem: Jorge Moraes/UOL

Moraes também apresenta uma prévia da nova Volkswagen Amarok ao mostrar a Saic Maxus, picape chinesa que servirá como base para o desenvolvimento da próxima geração do utilitário da Volks - com estreia marcada para 2027, mantendo a produção na Argentina.

Prestes a iniciar produção de veículos nas antigas instalações da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior paulista, a GWM apresentou em Xangai novos modelos da família de SUVs urbanos Haval e confirmou a produção local da picape Poer, em versões a diesel e híbrida plug-in.