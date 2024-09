Mercedes-Benz GLC: SUV híbrido tem até proteção contra maus motoristas

SUV médio da Mercedes-Benz, o GLC passou recentemente por uma atualização visual, que incluiu faróis redesenhados e atualizações no painel e na central multimídia.

O utilitário esportivo também ganhou aprimoramentos no sistema de propulsão híbrida leve para ficar mais eficiente, combinando sempre o propulsor 2.0 turbo com um pequeno motor elétrico e bateria de 48 volts - o câmbio é automático de nove marchas e a tração, integral.

Por ser um automóvel híbrido, está isento do rodízio de veículos na capital paulista.

Disponível na versão 300 no mercado brasileiro, o GLC pode ser adquirido com carroceria cupê, com preço sugerido de R$ 599.600, e também na configuração SUV, mais convencional, por R$ 531.900.

O modelo também é oferecido na configuração esportiva 43 AMG, custando R$ 674.900 (SUV) e R$ 694.900 (cupê).

Confira nesta avaliação o GLC 300 4Matic SUV.

Desvendando o Mercedes-Benz GLC 300 SUV

Imagem: Divulgação

Design: a atual geração do GLC combina traz visual bastante fluido, onde predominam as linhas limpas e mais arredondadas da carroceria. Parece uma versão mais compacta do GLE e isso não acontece por acaso.

A dianteira exibe grade frontal com uma barra cromada na horizontal e a estrela de três pontas ao centro. Na base dos para-choques dianteiro e traseiro, há um aplique metálico que dá um aspecto robusto e ao mesmo tempo sofisticado ao utilitário esportivo.

Essa impressão é reforçada por detalhes como as barras de teto de alumínio polido e as belas rodas raiadas de 20 polegadas.

Imagem: Divulgação

Espaço interno: medindo 4,72 m de comprimento, 2,07 m de largura e 2,87 m de distância entre-eixos, o GLC está longe de oferecer a cabine ampla do irmão maior GLE, mas trata bem seus ocupantes

No banco de trás, o espaço para as pernas é adequado para um SUV médio - dois passageiros adultos com cerca de 1,8 m de altura podem se acomodar bem ali.

Há saídas do ar-condicionado exclusivas para a segunda fileira de assentos, posicionadas no console central, o que é um ponto positivo.

Contudo, como o GLC traz túnel central relativamente alto, que reduz o conforto do ocupante que eventualmente sentar no meio do banco de trás.

Já o porta-malas é bastante espaçoso e tem capacidade para 545 litros de bagagens.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o GLC traz cabine confortável, tecnológica e com acabamento de boa qualidade.

Quase todas as superfícies são forradas por materiais suaves ao toque e o habitáculo combina diferentes materiais de acabamento, do metal ao tradicional preto brilhante.

Predominam no interior as duas telas de alta resolução: uma de 12,3 polegadas, que cumpre a função de painel de instrumentos, e outra de 11,9 polegadas, posicionada na vertical, com a função de central multimídia.

Ambas as telas são configuráveis por meio do volante de maneira bem intuitiva, enquanto o habitáculo pode ser personalizado com 64 opções de cores em LEDs que aparecem no painel, nas portas e até no nicho do teto que traz as luzes de leitura e os controles do teto solar panorâmico.

Os dois bancos dianteiros são muito confortáveis e trazem ajustes elétricos e três posições de memória, além da opção de aquecimento. O ar-condicionado de duas zonas tem saídas exclusivas para o banco traseiro.

Imagem: Divulgação

Segurança: o GLC é muito bem servido no quesito segurança.

Além de trazer todos os airbags imagináveis e proporcionar condução estável e precisa, vem equipado com uma gama completa de assistências à condução, como alerta de colisão com detecção de pedestres e frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo capaz de parar completamente o veículo e retomar a condução em congestionamentos, alerta de ponto cego, assistente ativo de manutenção de faixa e outros recursos.

Na prática, o carro traz uma série de proteções contra erros do próprio motorista e também contra vacilos de condutores de outros veículos.

Imagem: Divulgação

Para se ter uma ideia, se você tentar entrar em uma via e outro veículo estiver vindo, o GLC emite alertas sonoros e luminosos e freia automaticamente.

Ao dar ré para sair de um estacionamento, por exemplo, o SUV também "percebe" a aproximação de outros veículos na rua ou na avenida e também breca de forma autônoma.

O sensor de ponto cego não se limita a acender uma luz na extremidade dos retrovisores externos; se houver um objeto fora do campo de visão e você for mudar de faixa, o carro emite um alerta sonoro.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o GLC traz motor 2.0 turbo com tecnologia híbrida leve, capaz de render 258 cv de potência e 40,8 kgfm de torque a apenas 2.000 rpm.

Com tração integral e o gerenciamento do câmbio automático de nove marchas, o SUV da Mercedes-Benz é muito bom nas acelerações e nas retomadas, trazendo fôlego de sobra em qualquer situação. A aceleração de zero a 100 km/h informada pela fabricante é de bons 6,2 segundos.

Além de proporcionar isenção do rodízio de veículos na cidade de São Paulo, a tecnologia híbrida leve traz um pequeno motor elétrico que também faz a função de motor de arranque e gerador - acoplado a uma bateria de 48 volts, esse motor fornece potência adicional nas acelerações e nas retomadas e também permite desligar o motor em velocidade de cruzeiro para poupar combustível e reduzir emissões.

Com o pé leve, obtive médias de 12 km/l na estrada e de aproximadamente 6,5 km/l na cidade.

As suspensões bem calibradas proporcionam bom equilíbrio entre esportividade e conforto.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos e três posições de memória, central multimídia de 11,9 polegadas na horizontal com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 12,3 polegadas, bancos de couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 20 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, faróis full-LED com luz alta automática, monitoramento da pressão dos pneus, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, detector de fadiga, alerta de presença no banco traseiro, chave presencial, sistema de som premium com nove alto-falantes e 225 W, GPS nativo, chave presencial, comandos de voz e abertura elétrica da tampa do porta-malas.

