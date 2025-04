Da Troller a carro elétrico nacional, Ceará retoma protagonismo automotivo

A nova montadora nacional está planejada para montar veículos de diferentes marcas no polo do Ceará. Serão múltiplos produtos, dos quais dois já estão definidos e de lá vão sair carros híbridos também.

Elmano de Freitas (PT), o governador do Ceará, vai liderar a comitiva do Estado, em conjunto com a Comexport, na viagem de lançamento do Polo na China, durante o Salão de Xangai - realizado de 23 de abril a 2 de maio no país asiático.

O Pace será a terceira montadora de veículos instalada no Nordeste do Brasil, juntamente com a Stellantis, instalada em Goiana (PE), e a futura linha de produção da BYD em Camaçari (BA), em local onde anteriormente havia outra fábrica da Ford.

A região, no ano passado, de acordo com o Banco do Brasil, registrou crescimento de 3,8% no respectivo PIB (Produto Interno Bruto), superando a média nacional de 3,5%. Os principais responsáveis por isso foram os setores industrial e de serviços.