Kia EV5 é SUV elétrico diferente que vai longe com bateria gigante

No segundo semestre do ano passado, a Kia lançou o EV5, primeiro modelo 100% elétrico da marca sul-coreana no mercado brasileiro.

Com porte grande para nossos padrões e design "diferentão", o SUV chegou para se destacar não apenas na parte visual, mas também em aspectos como itens tecnológicos e de segurança e autonomia - são mais de 400 km de alcance com uma carga completa das baterias.

Confira a seguir a avaliação do UOL Carros, que ficou alguns dias ao volante do EV5, disponível na versão única Land, com preço sugerido de R$ 419.990.

Na data de publicação desta reportagem, o modelo da Kia é comercializado com as três primeiras revisões gratuitas, realizadas em intervalos de 20 mil km.

Desvendando o Kia EV5

Imagem: Divulgação

Design: exibindo carroceria bem retangular, o Kia EV5 traz design bastante ousado para um SUV médio-grande, seguindo a mesma linha de lançamentos recentes da marca.

A dianteira alta e retilínea exibe faróis de LEDs posicionados na parte inferior do para-choque, rodeados por luzes de condução diurna de LEDs em forma de gancho com visual bem original.

A traseira repete o design minimalista, com lanternas de LEDs bem finas em formado da letra "J"e o logotipo da Kia centralizado na tampa do porta-malas.

É um carro que não vai passar despercebido pelas ruas, avenidas e rodovias.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,61 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1.715 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos, o EV5 tem porte de Commander e traz bom espaço interno - apesar de não trazer, diferentemente do modelo da Jeep, opção de três fileiras de assentos e sete lugares - no Kia, são sempre cinco assentos.

A cabine é bem ampla, muito por conta de ser bastante larga, mas o espaço para as pernas no assento traseiro poderia sem um pouco maior - para compensar, os encostos da segunda fileira podem ser inclinados, permitindo negociais mais ou menos espaço para passageiros e bagagens.

Por falar em bagagens, claramente a Kia decidiu priorizar o tamanho do porta-malas, de bons 513 litros no padrão VDA e bom aproveitamento do espaço disponível.

O acabamento interno, com exceção de parte do painel, traz predominância de plásticos rígidos, com peças bem encaixadas e diferentes texturas.

Imagem: Divulgação

Os bancos, combinando tecido e material sintético reciclado, são bonitos e confortáveis.

Quanto à lista de equipamentos, o SUV elétrico é bem recheado e vem de série com rodas de liga leve de 18 polegadas, teto solar panorâmico, painel de instrumentos e central multimídia com tela de 12,3 polegadas cada, dispostos em peça única, bancos dianteiros com aquecimento, banco do motorista com ajustes elétricos, freio de estacionamento eletrônico e tampa traseira com acionamento elétrico.

Imagem: Divulgação

Segurança: em relação aos itens de segurança, o EV5 traz seis airbags e vem recheado de assistências à condução, tais como alerta de colisão com frenagem automática de emergência, prevenção de colisão traseira com tráfego cruzado, câmeras laterais para monitoramento de pontos cegos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização de faixa e função "stop & go", sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e monitoramento externo "360 graus" com câmeras.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o Kia EV5, o carro agrada em relação à performance.

O EV5 traz um seletor de modos de condução em um botão na base achatada do volante, que tem boa pegada.

No ajuste mais esportivo, que libera todos os 217 cv de potência e 31,6 kgfm de torque, a resposta ao pedal do acelerador é imediata - há força de sobra nas acelerações e nas retomadas de velocidade.

Para ampliar a autonomia, dá para escolher o modo Eco, que restringe o desempenho, deixa o acelerador menos sensível e a assistência à direção, mais macia - em velocidades mais altas, o volante oferece maior resistência, em nome da segurança.

Na modalidade mais esperta, o volante traz respostas rápidas - o ajuste das suspensões é mais voltado ao conforto, sem inclinação excessiva da carroceria.

Imagem: Divulgação

Fornecidas pela BYD, as baterias têm capacidade de bons 88,16 kwh, que proporcionam autonomia de 402 km de acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - o alcance sobe para 550 km conforme medição na modalidade WLTP, utilizada na Europa.

A recarga até 80% em corrente contínua em eletroposto de 50 kW leva aproximadamente 85 minutos, conforme a Kia. Em corrente alternada a 7 kW, o tempo sobe para 9 horas e 40 minutos.

Destaque para compatibilidade com eletropostos de corrente contínua e alta potência, de até 360 kW.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos, encostos do banco traseiro reclináveis, painel e central multimídia com tela de 12,3 polegadas, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, assistente ativo de manutenção de faixa, câmeras de monitoramento de pontos cegos, comutação automática do farol alto, assistente de prevenção contra colisão traseira em tráfego cruzado, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro e duas zonas de temperatura, rodas de liga leve de 18 polegadas, sensor de chuva, câmera de , chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

