Você é bom motorista? A resposta é não, se tiver esses 5 hábitos ao volante

Passar na diagonal em lombadas ou valetas redutoras de velocidades não distribui perfeitamente o peso e as forças sobre a suspensão. Com isso, você pode danificar os respectivos braços, os amortecedores e também o próprio monobloco com o passar do tempo.

O carro sofre torções na estrutura para as quais ela não foi criada ao passar na diagonal. O conselho correto é: reduza ao máximo a velocidade e passe reto mesmo. Se continuar batendo, pode ser que você esteja superando o peso útil do veículo, ou seja, carregando mais peso do que o recomendado no manual do proprietário.

4 - Frear em cima da hora

Imagem: Shutterstock

Acelerar e dar aquela freada brusca ao se aproximar de uma lombada, semáforo ou um obstáculo visível e previsível não está com nada - a não ser que você queira prejudicar suspensão, amortecedores e freios.

Além de exigir mais do conjunto de freio, incluindo discos, pastilhas e fluido, o mau hábito faz com que você seja obrigado a realizar a manutenção antes do prazo previsto pela fabricante do veículo.