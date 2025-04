'Tarifaço' de Trump: montadoras temem invasão de carros mexicanos no Brasil

"O México possui hoje 37 plantas industriais para produção de veículos e mais de mil fábricas de autopeças. No momento que essa produção for reduzida pelas tarifas, haverá uma busca por novos mercados", explicou Leite. "E o Brasil entra nesse radar porque tem acordo de livre comércio com o México, e porque o custo de produção lá é menor do que aqui."

Segundo o presidente da Anfavea, o risco é que as multinacionais passem a abastecer o mercado brasileiro com carros feitos no México, em vez de manter ou expandir a produção local. "Nós estamos falando das mesmas empresas. A empresa que tem fábrica nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Se ela tiver que investir, vai colocar o dinheiro onde já existe capacidade ociosa. E isso é no México", enfatizou.

Investimento: o cobertor curto da indústria

O movimento tem efeitos profundos sobre os planos de investimento da indústria no Brasil. "Em outras palavras: o bolso é um só. Se a empresa tem que investir mais nos Estados Unidos, devido à política americana, ela vai tirar de outro lugar. E o mais provável é que esse lugar seja o Brasil", disse Leite. "O executivo brasileiro vai ter que convencer a matriz: 'Por que investir no Brasil se há capacidade ociosa no México?'"

A associação aponta que, no curto prazo, os Estados Unidos devem ter uma retração de cerca de 1 milhão de veículos no seu mercado interno, caindo de 15,9 para 14,9 milhões de unidades por ano. A razão? O aumento no preço dos carros, com alta estimada entre US$ 3 mil e US$ 12 mil por unidade.

"O impacto tarifário eleva o custo dos componentes e dos veículos, e isso reduz a demanda", explica Leite. "Além disso, haverá atraso na transição para veículos eletrificados. Sem estímulos fiscais e com aumento de preços, o consumidor americano não vai conseguir bancar essa tecnologia."