Honda City Hatchback é substituto à altura para os órfãos do Fit

Lançada no início de 2022 no Brasil, a atual geração do Honda City se destaca ao oferecer itens de categorias superiores em um automóvel compacto, como acabamento caprichado, condução refinada e itens de segurança como assistências semiautônomas à condução.

Na linha 2025, que acaba de chegar às concessionárias, o modelo mais acessível da marca japonesa recebeu retoques visuais e mais itens de série, especialmente a partir da versão intermediária EX;

Disponível tanto com carroceria sedã quanto na variante hatch, o City que você confere em detalhes nesta avaliação é da segunda opção, na versão topo de linha Touring.

Com preço sugerido de R$ 141.400, o City Hatchback Touring traz um conjunto equilibrado, embora a esportividade esteja apenas na parte visual, e substitui com competência o finado Fit - que saiu de linha em nosso mercado no fim de 2021.

Desvendando o Honda City Hatchback Touring

Imagem: Divulgação

Design: a atual geração do City, especialmente nas versões Hatchback, traz um visual mais atraente do que o antigo Fit, que está mais para uma minivan.

As lanternas traseiras com efeito 3D estão entre as caraterística de design que mais me agradam no modelo - bem como a antena do tipo "tubarão" instalada na parte traseira do teto.

Na linha 2025, para diferenciar mais o hatch do sedã, a Honda colocou detalhes visuais exclusivos em cada tipo de carroceria.

Imagem: Divulgação

O Hatchback recebeu nova grade frontal, com acabamento black piano, e para-choques redesenhados - o traseiro incorporou um aplique igualmente preto na parte inferior.

As rodas de liga leve na versão Touring também exibem novo visual e acabamento escurecido - com 16 polegadas, são pequenas demais para a proposta esportiva que a Honda buscou aplicar na variante de dois volumes do compacto.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o City se destaca em relação ao acabamento -embora tenha predomínio de plástico rígido, os revestimentos são de boa qualidade, sem exibir rebarbas nem peças mal encaixadas.

Parece ser um carro de categoria superior, trazendo bancos confortáveis e revestidos de material que parece ser couro, também presente no volante.

A posição dos comandos é boa, bem como a posição de dirigir, enquanto o City Hatchback mantém o sistema Magic Seat, que permite um rearranjo da posição dos bancos para acomodar objetos de diferentes tamanhos e formatos na cabine - trata-se de um recurso que nasceu no Fit, já descontinuado, e incorporado pelo City com carroceria de dois volumes.

Imagem: Divulgação

Na linha 2025, houve atualizações na central multimídia, que recebeu maior resolução e nova interface gráfica, mas ainda é pequena, com suas oito polegadas - por outro lado, conta com conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay.

O City também ganhou recarga de smparthones por indução - porém, a exemplo de muitos outros carros, o celular se move nas frenagens e mudanças de trajetória, o que interrompe o carregamento.

Outra novidade é a adição de freio de estacionamento eletrônico com função auto hold desde a configuração EX.

De resto, a versão Touring conta com painel parcialmente digital, em tela de sete polegadas (o conta-giros continua sendo analógico), ar-condicionado digital de duas zonas, banco traseiro bipartido, banco traseiro com apoio de braço e porta-copos e sistema de som com oito alto-falantes.

Imagem: Divulgação

Segurança: o City Hatchback Touring vai bem nesse quesito ao sair da fábrica com seis airbags, controles e tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Uma das novidades da linha 2025 é a adição de freios a disco nas rodas traseiras a partir da versão EX, outro incremento na segurança e também na dirigibilidade

Outro destaque do City 2025 é a inclusão do pacote Honda Sensing de assistências à condução desde a configuração EX, agregando controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (capaz de operar em baixas velocidades), frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência e centralização de faixa, farol alto adaptativo e mitigação de saída da pista.

Senti falta de um alerta de ponto cego: em seu lugar, a Honda utiliza uma câmera que mostra a lateral do veículo ao dar a seta para a esquerda - a tecnologia ajuda, de fato, na segurança, mas a imagem é sobreposta ao conteúdo da multimídia, que muitas vezes é a navegação GPS por meio do aplicativo Waze, por exemplo.

Dá para desativar a imagem ao apertar um botão na alavanca de seta, mas essa sobreposição é um pouco irritante.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o City prioriza o baixo consumo e a confiabilidade do seu motor 1.5 aspirado com injeção direta e transmissão CVT com sete marchas simuladas e aletas para trocas manuais no volante - disponíveis na configuração topo de linha Touring.

De acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): o consumo é de bons 9,1 km/l na cidade e de 10,5 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, as médias sobem para, respectivamente, 13,3 km/l e 14,8 km/l.

Por outro lado, a falta de um turbo faz com que o City deixe um pouco a desejar no quesito desempenho, especialmente nas retomadas de velocidade, mas não é nada que comprometa o conjunto.

Além de beber pouco, o hatch da Honda compensa uma eventual falta de fôlego com uma condução mais refinada do que a média de sua categoria, entregando conforto e estabilidade.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, bancos com revestimento de material sintético, carregamento de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, central multimídia de oito polegadas, painel digital de sete polegadas, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, seis airbags, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de redução de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência e centralização de faixa, farol alto adaptativo, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e rodas de liga leve de 18 polegadas.

