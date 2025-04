Influencer do caso do Jeep Compass é preso em operação da PF contra tráfico

Ferrari 296 GTB: bloqueio de bens dos investigados chegou a R$ 1,32 bilhão, diz o MPF Imagem: Divulgação

Operação Narco Vela

Segundo o MPF, a investigação que deu origem à operação Narco Vela começou em 2023, quando a Marinha dos Estados Unidos apreendeu um veleiro brasileiro perto da costa africana.

A embarcação carregava três toneladas de cocaína, e as autoridades brasileiras foram comunicadas do incidente. Nos meses seguintes, agentes da Espanha e da França também relataram coisa semelhante aos brasileiros. Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo participaram da ação, com maior concentração em Santos e cidades do Litoral Norte.

Lamborghini Urus de Rodrigo Morgado Imagem: Divulgação

A defesa de Rodrigo Morgado não retornou o contato do UOL Carros. Em nota anterior, seus advogados negaram irregularidades no incidente do Jeep Compass, afirmando que as regras do sorteio eram claras e que Larissa teve a opção de devolver o carro. A defesa também disse que a ex-funcionária omitiu detalhes importantes da história, sem especificá-los.