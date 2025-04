Influenciador diz que venderá carro-forte após problemas com PF e Exército

No final de fevereiro, o influenciador digital Vinícius Carvalho viralizou ao adquirir um carro-forte em um leilão de São Paulo (SP).

Através de vídeos curtos de humor onde brincava, por exemplo, de ser motorista de Uber com o blindado, Vinícius afirma ter ganhado mais de 200 mil seguidores e boas histórias. Mas a brincadeira acabou.

De acordo com o influencer, o carro-forte será vendido de volta ao leiloeiro. A ideia é evitar mais problemas com as forças de segurança, que incluem visita da Polícia Federal à sua casa e, por motivos diversos, a retenção do blindado no pátio.