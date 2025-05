Estudo investiga a prevalência de ISTs na maior área de garimpo do Brasil

Graças a isso, foi possível, por exemplo, incluir outras mulheres como participantes da pesquisa e não somente as trabalhadoras do sexo. A participação das pesquisadoras do grupo na fase formativa foi fundamental, ainda, para a inclusão da perspectiva de gênero nesse contexto.

?Identificamos uma fluidez do trabalho feminino. Na corrutela, uma mulher pode entrar para o trabalho do sexo de maneira pontual, dependendo de determinados condicionantes de maior vulnerabilidade. Algumas entrevistadas tiveram relações em troca de dinheiro mesmo sem se identificarem como profissionais do sexo. Não parece ser algo estigmatizante naquele contexto?, conta o doutorando.

Outro ponto relevante nessa fase do estudo foi incluir a malária entre os agravos testados. ?Nosso foco inicial estava nas infecções sexualmente transmissíveis, mas notamos que a malária é um importante agravo que não poderia ser desconsiderado. Os garimpeiros vivem em condições insalubres de vida, que favorecem a presença do mosquito transmissor do parasita e podem piorar quadros de IST?, afirma Segurado.

Os pesquisadores ainda não consolidaram os dados, mas as análises preliminares sugerem uma prevalência maior de infecção por HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis naquela população em comparação com a encontrada na população geral. Os resultados devem começar a ser publicados ainda este ano.

Os portadores de HIV foram encaminhados para tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios próximos. A equipe contou com profissionais da secretaria municipal de saúde de Itaituba, como a agente de endemias Adelza Pereira, que colaborou com as testagens e com o encaminhamento para administração dos medicamentos para sífilis em alguns casos.

Como o teste de anticorpos não permite determinar se a doença está instalada ou foi curada, foi indicado o tratamento por precaução às mulheres em idade fértil, a fim de evitar a sífilis congênita, que passa da mãe para o feto. O tratamento também foi oferecido em outras situações encontradas.