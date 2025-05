Ozempic x Mounjaro: estudo mostra qual remédio promove maior perda de peso

O medicamento tirzepatida, comercializada como Mounjaro, promove uma perda de peso superior a semaglutida, comercializada como Ozempic e Wegovy, segundo um estudo anunciado hoje pela farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro. As taxas foram de 20,2% e 13,7%, respectivamente, em 750 pessoas com peso médio de 113 kg.

O que aconteceu

Estudo avaliou segurança e eficácia do Mounjaro em adultos com obesidade ou sobrepeso, sem diabetes e com pelo menos uma comorbidade. A tirzepatida superou a semaglutida no desfecho primário (percentual médio de perda de peso) e em todos os cinco desfechos secundários principais do estudo, segundo a farmacêutica.

Redução média de peso de 20,2% com Mounjaro em 72 semanas. Com o Ozempic, essa redução foi de 13,7% no mesmo período. A perda de peso relativa foi 47% maior com o primeiro medicamento, na comparação com o segundo. Em média, pacientes que usaram Mounjaro perderam 22,8 kg e os que usaram Ozempic perderam 15 kg.