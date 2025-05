Cortar ou tirar cílios virou moda, mas faz mal? Pelo cresce de novo?

Na Turquia, o dono de uma barbearia viralizou ao aparar os cílios de um cliente. Profissionais pelo mundo seguiram a tendência, adotada por homens que querem parecer "mais masculinos" —na ideia de que os cílios estão ligados à feminilidade.

Já o perfil de um estúdio de beleza no Peru compartilhou o vídeo de uma pessoa retirando os cílios com uma pinça. O objetivo seria ficar com um "olhar mais natural".

Esses vídeos de pessoas encurtando ou removendo completamente os cílios têm circulado nas redes sociais. Mas antes que essa moda pegue por aqui, já vamos alertar: pode ser prejudicial para a saúde.