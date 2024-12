'Fiquei viciada em bets após tratar Parkinson'; remédio estimula vício?

O Brasil tem uma dinâmica diferente. A primeira pessoa que chega é mais importante, um comportamento com muito amor e com muito cuidado. Estou há 210 dias 'limpa' de jogos. Consegui controlar a compulsão seguindo os protocolos da neurologista, com ajuda do grupo e praticando esportes. Irina Pires

A prática de esporte, autovigilância e a participação do grupo Jogadores Anônimos estão ajudando Irina Pires a se manter longe das bets Imagem: Arquivo pessoal

Com o avançar do tempo, Irina teve que fazer uma escolha: lidar com os gatilhos ou ver os sintomas do Parkinson aumentar. "A tomada de decisão é minha, ou diminuem a dose e aumentam os sintomas do Parkinson ou aprendo a controlar os gatilhos que geram as compulsões e prossigo o tratamento", afirma.

Apesar do sucesso de se manter afastada das apostas por quase oito meses, a enfermeira revela que ainda mantém cuidados que ela chama de "controle de estímulos externos". "Outra pessoa faz o meu controle bancário e as bets são bloqueadas no meu celular", diz.