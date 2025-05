Treina e não vê resultado? Culpa pode ser da má qualidade do seu sono

Você pode estar treinando com consistência, mantendo uma alimentação equilibrada e mantendo uma rotina regrada. Mas, se ignora a qualidade do seu sono, você está comprometendo silenciosamente tudo o que construiu ao longo do dia.

Dormir bem é um dos pilares mais importantes —e muitas vezes mais negligenciados— da performance física, mental e emocional. Mais do que descansar, dormir bem significa recuperar, reconstruir e preparar o corpo para evoluir.

A alta performance não nasce apenas no treino ou na disciplina do dia a dia, mas nas escolhas invisíveis que você faz quando ninguém está vendo e isso inclui como você termina o seu dia e como você cuida do seu sono.