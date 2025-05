7 erros de quem começa a correr e como evitar que eles atrapalhem o treino

O que fazer? Ganhar condicionamento! Isso mesmo: sua respiração durante a corrida vai melhorar naturalmente à medida que você for ganhando resistência física. Não é preciso se preocupar com padrões corretos de respiração -o foco deve ser evoluir gradativamente, respeitando seu ritmo. Com o tempo, o próprio corpo encontra o padrão que funciona melhor. E, sim, pode respirar tanto pelo nariz quanto pela boca.

Pular o aquecimento

Muita gente acha que sair correndo no ritmo desejado economiza tempo ou que o corpo vai "esquentar no caminho", mas essa prática é arriscada. Começar com o corpo frio aumenta significativamente o risco de lesões musculares, distensões, dores nas articulações e até problemas mais sérios, como rupturas.

Os treinadores explicam que o aquecimento é como uma forma de avisar o corpo de que ele está prestes a entrar em ação. Ele aumenta a circulação sanguínea, eleva a temperatura corporal e prepara os músculos, tendões e articulações para os impactos da corrida.

O que fazer? Não é necessário fazer nenhum aquecimento mirabolante: cerca de 10 minutos já são suficientes. Experimente caminhar em ritmo acelerado ou fazer um trote mais leve do que o pretendido, além de incluir polichinelos, mobilidade de quadril, rotações de braços e tornozelos ou até movimentos funcionais, como avanços e elevações de joelhos.

Querer resultados rápidos

A ansiedade por mudanças imediatas é outro erro comum. Muitos começam a correr já esperando emagrecer, ganhar fôlego ou completar 10 km em poucas semanas. Esse pensamento apressado costuma levar ao exagero tanto no ritmo e quanto na intensidade dos treinos.