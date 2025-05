Creatina faz mal aos rins? Para que serve e como usar do jeito certo

Lembrando que gestantes, crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde específicos devem consultar um médico antes de cogitar usar o suplemento.

Como e quanto tomar

A maioria dos suplementos de creatina vem em pó, com ou sem sabor, e deve ser diluída em água ou outra bebida da preferência do usuário, como suco, leite ou vitamina. Uma dica clássica é combiná-la com bebidas que contenham carboidrato, o que pode melhorar a absorção.

Segundo a Anvisa, cada dose deve fornecer entre 1,5 g e 3 g de creatina. Mas a forma de uso pode variar bastante, e é aí que entra a importância da orientação profissional.

Existem diferentes estratégias de consumo, muitas baseadas no momento do treino ou nas metas do atleta. Uma das mais populares é o "loading", ou fase de saturação: consiste em consumir de 20 a 30 g por dia, durante cinco a sete dias, para encher rapidamente os músculos com creatina. Depois, entra a fase de manutenção: cerca de 5 g por dia por até três meses. Por fim, vem o período de descanso, com uma pausa de cerca de um mês, para evitar que o corpo se acostume.

Tudo isso deve ser feito com acompanhamento de nutricionista e educador físico, já que o uso inteligente do suplemento depende do tipo de treino, da fase do ciclo e das necessidades individuais.