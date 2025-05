Dos 5 km aos 10 km: como evoluir na corrida com segurança e evitar lesões

Quanto tempo leva para sair dos 5K e chegar aos 10K?

Não há uma resposta única. Segundo o treinador Andrei Achcar, profissional de educação física e fundador da assessoria esportiva Corrida Perfeita, depende do perfil do corredor e sua condição geral. "Você está começando do zero? Já tem histórico em outras modalidades? Esses fatores são determinantes para uma evolução segura. Não existe um prazo igual para todos", argumenta.

Para quem corre regularmente, a treinadora Camila Hirsh estima que a evolução possa levar de seis a 10 semanas. "O tempo depende de como a pessoa já corre os 5K", diz. "Se completa a distância sem pausas, o progresso tende a ser mais rápido. Mas, se ainda intercala corrida e caminhada, será necessário mais tempo para ganhar resistência", ressalta.

Outro ponto essencial é o volume semanal de treino. "Uma orientação clássica é não aumentar mais do que 10% por semana ou a cada 10 dias", diz Achcar. Ele recomenda alternar três semanas de progressão com uma de recuperação ativa, reduzindo cerca de 5% do volume acumulado.

Não é só correr mais

A empolgação costuma ser um dos maiores inimigos de quem está evoluindo na corrida. "Muita gente acha que é só dobrar a distância e pronto", diz Achcar. "Mas correr por mais tempo gera mais impacto, mais esforço e maior exigência física."