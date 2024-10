Sofre com chulé? 10 truques para eliminar mau cheiro de pés e sapatos

Fatores como estresse, ansiedade, obesidade, hipertireoidismo, diabetes e o uso de antidepressivos orais também podem estar associados à sudorese.

Alguns alimentos, como alho, cebola e pimenta, além das bebidas alcoólicas e do café, também contribuem para o suor no corpo como um todo — no entanto, não há comprovação de que afetam diretamente a área dos pés.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/02/2022 e 06/10/2020