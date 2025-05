Treino dos anos 1980 ressurge para ganho de músculos; como funciona?

Tanto treinos com muitas repetições e cargas leves quanto com poucas repetições e cargas pesadas são capazes de promover hipertrofia muscular. O que faz diferença, no fim das contas, é o volume total do treino, ou seja, o quanto de trabalho é feito ao longo da sessão.

O importante é respeitar o corpo, entender os objetivos e aplicar a estratégia certa no momento certo.

*Com informações de reportagem publicada em 31/08/2022